20 ليو روماني إلى روبية نيبالية

تحويل RON إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

20 ron
574.95 npr

1.00000 RON = 28.74740 NPR

Mid-market exchange rate at 15:23
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931751.36751.539050.8076571.34990.898283.2099
1EUR1.0732511.467671.651790.86691.448780.96489.305
1CAD0.7312610.68135211.125450.5906080.987130.65681960.8482
1AUD0.649750.6054040.88853310.5247750.8770980.58360554.0656

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

RON إلى USD

RON إلى EUR

RON إلى CAD

RON إلى AUD

RON إلى GBP

RON إلى SGD

RON إلى CHF

RON إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / Nepalese Rupee
1 RON28.74740 NPR
5 RON143.73700 NPR
10 RON287.47400 NPR
20 RON574.94800 NPR
50 RON1437.37000 NPR
100 RON2874.74000 NPR
250 RON7186.85000 NPR
500 RON14373.70000 NPR
1000 RON28747.40000 NPR
2000 RON57494.80000 NPR
5000 RON143737.00000 NPR
10000 RON287474.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Romanian Leu
1 NPR0.03479 RON
5 NPR0.17393 RON
10 NPR0.34786 RON
20 NPR0.69572 RON
50 NPR1.73929 RON
100 NPR3.47858 RON
250 NPR8.69645 RON
500 NPR17.39290 RON
1000 NPR34.78580 RON
2000 NPR69.57160 RON
5000 NPR173.92900 RON
10000 NPR347.85800 RON