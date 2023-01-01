متكال موزمبيقي إلى روبية سريلانكي

تحويل MZN إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mzn
5075.98 lkr

1.00000 MZN = 5.07598 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MZN إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066188.62171.436841.661890.964618.364
1GBP1.1528711.22915102.1761.656591.916061.1120621.1726
1USD0.9380.81357183.1271.347751.558850.904817.2254
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621310.01875260.01088460.207218

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / روبية سريلانكية
1 MZN5.07598 LKR
5 MZN25.37990 LKR
10 MZN50.75980 LKR
20 MZN101.51960 LKR
50 MZN253.79900 LKR
100 MZN507.59800 LKR
250 MZN1268.99500 LKR
500 MZN2537.99000 LKR
1000 MZN5075.98000 LKR
2000 MZN10151.96000 LKR
5000 MZN25379.90000 LKR
10000 MZN50759.80000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / ميثامبيكان
1 LKR0.19701 MZN
5 LKR0.98503 MZN
10 LKR1.97006 MZN
20 LKR3.94012 MZN
50 LKR9.85030 MZN
100 LKR19.70060 MZN
250 LKR49.25150 MZN
500 LKR98.50300 MZN
1000 LKR197.00600 MZN
2000 LKR394.01200 MZN
5000 LKR985.03000 MZN
10000 LKR1970.06000 MZN