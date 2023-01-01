روبية موريشية إلى فرنك سويسري

تحويل MUR إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٢٬٥١٠ xpf

1.00000 MUR = 2.50963 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 22:19 UTC
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MUR إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0663588.64251.437011.661630.964618.3742
1GBP1.1528711.22935102.1921.656671.915621.1120621.1828
1USD0.937750.813438183.1271.34761.558240.9045517.2309
1INR0.01128130.009785480.012029810.01621130.01874530.01088150.207284

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / فرنك الـ CFP
1 MUR2.50963 XPF
5 MUR12.54815 XPF
10 MUR25.09630 XPF
20 MUR50.19260 XPF
50 MUR125.48150 XPF
100 MUR250.96300 XPF
250 MUR627.40750 XPF
500 MUR1254.81500 XPF
1000 MUR2509.63000 XPF
2000 MUR5019.26000 XPF
5000 MUR12548.15000 XPF
10000 MUR25096.30000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Mauritian Rupee
1 XPF0.39847 MUR
5 XPF1.99233 MUR
10 XPF3.98465 MUR
20 XPF7.96930 MUR
50 XPF19.92325 MUR
100 XPF39.84650 MUR
250 XPF99.61625 MUR
500 XPF199.23250 MUR
1000 XPF398.46500 MUR
2000 XPF796.93000 MUR
5000 XPF1992.32500 MUR
10000 XPF3984.65000 MUR