2000 روبية موريشية إلى فرنك سويسري

تحويل MUR إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

2,000 mur
4,752 xpf

1.00000 MUR = 2.37597 XPF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / فرنك الـ CFP
1 MUR2.37597 XPF
5 MUR11.87985 XPF
10 MUR23.75970 XPF
20 MUR47.51940 XPF
50 MUR118.79850 XPF
100 MUR237.59700 XPF
250 MUR593.99250 XPF
500 MUR1187.98500 XPF
1000 MUR2375.97000 XPF
2000 MUR4751.94000 XPF
5000 MUR11879.85000 XPF
10000 MUR23759.70000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Mauritian Rupee
1 XPF0.42088 MUR
5 XPF2.10440 MUR
10 XPF4.20880 MUR
20 XPF8.41760 MUR
50 XPF21.04400 MUR
100 XPF42.08800 MUR
250 XPF105.22000 MUR
500 XPF210.44000 MUR
1000 XPF420.88000 MUR
2000 XPF841.76000 MUR
5000 XPF2104.40000 MUR
10000 XPF4208.80000 MUR