Mauritius rupisinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile MUR → XPF çevirin

1.000 mur
2.414 xpf

1.00000 MUR = 2.41439 XPF

13:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856831.0765589.391.455441.651530.94816518.3791
1 GBP1.1670911.25645104.3281.698661.927511.106621.4504
1 USD0.92890.795893183.03381.351951.53410.8807517.0722
1 INR0.01118690.009585170.012043310.01628190.01847560.01060710.205605

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Mauritius rupisinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

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MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / CFP Frangı
1 MUR2.41439 XPF
5 MUR12.07195 XPF
10 MUR24.14390 XPF
20 MUR48.28780 XPF
50 MUR120.71950 XPF
100 MUR241.43900 XPF
250 MUR603.59750 XPF
500 MUR1207.19500 XPF
1000 MUR2414.39000 XPF
2000 MUR4828.78000 XPF
5000 MUR12071.95000 XPF
10000 MUR24143.90000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Mauritius Rupisi
1 XPF0.41418 MUR
5 XPF2.07092 MUR
10 XPF4.14183 MUR
20 XPF8.28366 MUR
50 XPF20.70915 MUR
100 XPF41.41830 MUR
250 XPF103.54575 MUR
500 XPF207.09150 MUR
1000 XPF414.18300 MUR
2000 XPF828.36600 MUR
5000 XPF2070.91500 MUR
10000 XPF4141.83000 MUR