100 İsviçre frangından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile XPF → MUR çevirin

100 xpf
42,54 mur

1,000₣ XPF = 0,4254₨ MUR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → MUR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,44710,4471
Düşük0,42290,4161
Ortalama0,43040,4268
Değişim-0.25%1.57%
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1 XPF → MUR istatistikleri

XPF → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4471, en düşük 0,4229 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4304 oldu. XPF → MUR kurundaki değişiklik -0.25 değerindeydi.

XPF → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4471, en düşük 0,4161 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4268 oldu. XPF → MUR kurundaki değişiklik 1.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Mauritius Rupisi
1 XPF0,42539 MUR
5 XPF2,12693 MUR
10 XPF4,25386 MUR
20 XPF8,50772 MUR
50 XPF21,26930 MUR
100 XPF42,53860 MUR
250 XPF106,34650 MUR
500 XPF212,69300 MUR
1000 XPF425,38600 MUR
2000 XPF850,77200 MUR
5000 XPF2.126,93000 MUR
10000 XPF4.253,86000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / CFP Frangı
1 MUR2,35081 XPF
5 MUR11,75405 XPF
10 MUR23,50810 XPF
20 MUR47,01620 XPF
50 MUR117,54050 XPF
100 MUR235,08100 XPF
250 MUR587,70250 XPF
500 MUR1.175,40500 XPF
1000 MUR2.350,81000 XPF
2000 MUR4.701,62000 XPF
5000 MUR11.754,05000 XPF
10000 MUR23.508,10000 XPF