روبية موريشية إلى دينار كويتي

تحويل MUR إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
6.917 kwd

1.00000 MUR = 0.00692 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:11 UTC
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MUR إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63831.437161.661550.964518.3739
1GBP1.15311.22945102.21.657051.915781.1120721.1853
1USD0.93780.813372183.1271.34781.558240.904517.2315
1INR0.01128180.009784690.012029810.01621370.01874530.01088090.207291

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Kuwaiti Dinar
1 MUR0.00692 KWD
5 MUR0.03459 KWD
10 MUR0.06917 KWD
20 MUR0.13835 KWD
50 MUR0.34587 KWD
100 MUR0.69174 KWD
250 MUR1.72934 KWD
500 MUR3.45868 KWD
1000 MUR6.91736 KWD
2000 MUR13.83472 KWD
5000 MUR34.58680 KWD
10000 MUR69.17360 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Mauritian Rupee
1 KWD144.56400 MUR
5 KWD722.82000 MUR
10 KWD1445.64000 MUR
20 KWD2891.28000 MUR
50 KWD7228.20000 MUR
100 KWD14456.40000 MUR
250 KWD36141.00000 MUR
500 KWD72282.00000 MUR
1000 KWD144564.00000 MUR
2000 KWD289128.00000 MUR
5000 KWD722820.00000 MUR
10000 KWD1445640.00000 MUR