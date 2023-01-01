روبية موريشية إلى دينار كويتي
تحويل MUR إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية موريشية إلى دينار كويتي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Mauritian rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Mauritian Rupee
|1 KWD
|144.56400 MUR
|5 KWD
|722.82000 MUR
|10 KWD
|1445.64000 MUR
|20 KWD
|2891.28000 MUR
|50 KWD
|7228.20000 MUR
|100 KWD
|14456.40000 MUR
|250 KWD
|36141.00000 MUR
|500 KWD
|72282.00000 MUR
|1000 KWD
|144564.00000 MUR
|2000 KWD
|289128.00000 MUR
|5000 KWD
|722820.00000 MUR
|10000 KWD
|1445640.00000 MUR