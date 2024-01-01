Mauritius rupisinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile MUR → KWD çevirin

1.000 mur
6,697 kwd

1.00000 MUR = 0.00670 KWD

13:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8566651.0758589.34281.45531.651340.94823518.3793
1 GBP1.1673211.2558104.2871.698721.927551.1068921.4535
1 USD0.929550.796305183.04391.35271.534920.881417.0835
1 INR0.01119280.009588970.012041810.0162890.01848320.01061370.205716

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

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MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Kuveyt Dinarı
1 MUR0.00670 KWD
5 MUR0.03349 KWD
10 MUR0.06697 KWD
20 MUR0.13394 KWD
50 MUR0.33486 KWD
100 MUR0.66971 KWD
250 MUR1.67428 KWD
500 MUR3.34856 KWD
1000 MUR6.69713 KWD
2000 MUR13.39426 KWD
5000 MUR33.48565 KWD
10000 MUR66.97130 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Mauritius Rupisi
1 KWD149.31800 MUR
5 KWD746.59000 MUR
10 KWD1493.18000 MUR
20 KWD2986.36000 MUR
50 KWD7465.90000 MUR
100 KWD14931.80000 MUR
250 KWD37329.50000 MUR
500 KWD74659.00000 MUR
1000 KWD149318.00000 MUR
2000 KWD298636.00000 MUR
5000 KWD746590.00000 MUR
10000 KWD1493180.00000 MUR