10 Kuveyt dinarından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile KWD → MUR çevirin

1,000ك KWD = 153,5₨ MUR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → MUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MUR
1 KWD → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek153,5330153,5330
Düşük149,5220149,3740
Ortalama151,1054150,9513
Değişim1.26%1.43%
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1 KWD → MUR istatistikleri

KWD → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 153,5330, en düşük 149,5220 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 151,1054 oldu. KWD → MUR kurundaki değişiklik 1.26 değerindeydi.

KWD → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 153,5330, en düşük 149,3740 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 150,9513 oldu. KWD → MUR kurundaki değişiklik 1.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - MUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Mauritius Rupisi
1 KWD153,53300 MUR
5 KWD767,66500 MUR
10 KWD1.535,33000 MUR
20 KWD3.070,66000 MUR
50 KWD7.676,65000 MUR
100 KWD15.353,30000 MUR
250 KWD38.383,25000 MUR
500 KWD76.766,50000 MUR
1000 KWD153.533,00000 MUR
2000 KWD307.066,00000 MUR
5000 KWD767.665,00000 MUR
10000 KWD1.535.330,00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Kuveyt Dinarı
1 MUR0,00651 KWD
5 MUR0,03257 KWD
10 MUR0,06513 KWD
20 MUR0,13027 KWD
50 MUR0,32566 KWD
100 MUR0,65133 KWD
250 MUR1,62832 KWD
500 MUR3,25663 KWD
1000 MUR6,51327 KWD
2000 MUR13,02654 KWD
5000 MUR32,56635 KWD
10000 MUR65,13270 KWD