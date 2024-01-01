10 روبية موريشية إلى دينار كويتي

تحويل MUR إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

10 mur
0.066 kwd

1.00000 MUR = 0.00664 KWD

Mid-market exchange rate at 21:12
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Kuwaiti Dinar
1 MUR0.00664 KWD
5 MUR0.03321 KWD
10 MUR0.06641 KWD
20 MUR0.13282 KWD
50 MUR0.33206 KWD
100 MUR0.66412 KWD
250 MUR1.66031 KWD
500 MUR3.32062 KWD
1000 MUR6.64125 KWD
2000 MUR13.28250 KWD
5000 MUR33.20625 KWD
10000 MUR66.41250 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Mauritian Rupee
1 KWD150.57400 MUR
5 KWD752.87000 MUR
10 KWD1505.74000 MUR
20 KWD3011.48000 MUR
50 KWD7528.70000 MUR
100 KWD15057.40000 MUR
250 KWD37643.50000 MUR
500 KWD75287.00000 MUR
1000 KWD150574.00000 MUR
2000 KWD301148.00000 MUR
5000 KWD752870.00000 MUR
10000 KWD1505740.00000 MUR