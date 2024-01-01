10 маврикийских рупий в кувейтские динары
Сконвертируйте MUR в KWD по реальному обменному курсу
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|1 MUR в KWD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0066
|0,0067
|Низкий
|0,0062
|0,0062
|В среднем
|0,0064
|0,0065
|Изменить
|2.12%
|0.64%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к KWD
За последние 30 дней максимальный курс MUR к KWD составил 0,0066, а минимальный — 0,0062. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0064. Изменение курса MUR к KWD в процентном соотношении составило 2.12.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к KWD составил 0,0067, а минимальный — 0,0062. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0065. Изменение курса MUR к KWD в процентном соотношении составило 0.64.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в кувейтские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Кувейтский динар / Маврикийская рупия
|1 KWD
|152,79300 MUR
|5 KWD
|763,96500 MUR
|10 KWD
|1 527,93000 MUR
|20 KWD
|3 055,86000 MUR
|50 KWD
|7 639,65000 MUR
|100 KWD
|15 279,30000 MUR
|250 KWD
|38 198,25000 MUR
|500 KWD
|76 396,50000 MUR
|1000 KWD
|152 793,00000 MUR
|2000 KWD
|305 586,00000 MUR
|5000 KWD
|763 965,00000 MUR
|10000 KWD
|1 527 930,00000 MUR