1 маврикийская рупия в кувейтские динары

Сконвертируйте MUR в KWD по реальному обменному курсу

1 mur
0,007 kwd

₨1,000 MUR = ك0,006545 KWD

Среднерыночный курс в 18:16
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1 MUR в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00660,0067
Низкий0,00620,0062
В среднем0,00640,0065
Изменить2.12%0.64%
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Соотношение 1 MUR к KWD

За последние 30 дней максимальный курс MUR к KWD составил 0,0066, а минимальный — 0,0062. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0064. Изменение курса MUR к KWD в процентном соотношении составило 2.12.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к KWD составил 0,0067, а минимальный — 0,0062. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0065. Изменение курса MUR к KWD в процентном соотношении составило 0.64.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Кувейтский динар
1 MUR0,00654 KWD
5 MUR0,03272 KWD
10 MUR0,06545 KWD
20 MUR0,13090 KWD
50 MUR0,32724 KWD
100 MUR0,65448 KWD
250 MUR1,63620 KWD
500 MUR3,27241 KWD
1000 MUR6,54481 KWD
2000 MUR13,08962 KWD
5000 MUR32,72405 KWD
10000 MUR65,44810 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Маврикийская рупия
1 KWD152,79300 MUR
5 KWD763,96500 MUR
10 KWD1 527,93000 MUR
20 KWD3 055,86000 MUR
50 KWD7 639,65000 MUR
100 KWD15 279,30000 MUR
250 KWD38 198,25000 MUR
500 KWD76 396,50000 MUR
1000 KWD152 793,00000 MUR
2000 KWD305 586,00000 MUR
5000 KWD763 965,00000 MUR
10000 KWD1 527 930,00000 MUR