История обменного курса маврикийская рупия–кувейтские динары

Обменный курс маврикийская рупия/кувейтские динары сейчас составляет 0,007, отражая изменение в размере -0.246% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.775% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/кувейтские динары колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,007, и минимумом, равным 0,006, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.023% увеличение стоимости.