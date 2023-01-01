روبية موريشية إلى بير إثيوبي

تحويل MUR إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
1238.61 etb

1.00000 MUR = 1.23861 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 22:6 UTC
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MUR إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.631.437241.661650.964318.3749
1GBP1.15311.2293102.1881.65711.915841.1118421.1858
1USD0.93790.813471183.1271.3481.558480.904517.234
1INR0.01128290.009785880.012029810.01621620.01874820.01088090.207321

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / البر الإثيوبي
1 MUR1.23861 ETB
5 MUR6.19305 ETB
10 MUR12.38610 ETB
20 MUR24.77220 ETB
50 MUR61.93050 ETB
100 MUR123.86100 ETB
250 MUR309.65250 ETB
500 MUR619.30500 ETB
1000 MUR1238.61000 ETB
2000 MUR2477.22000 ETB
5000 MUR6193.05000 ETB
10000 MUR12386.10000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Mauritian Rupee
1 ETB0.80735 MUR
5 ETB4.03677 MUR
10 ETB8.07354 MUR
20 ETB16.14708 MUR
50 ETB40.36770 MUR
100 ETB80.73540 MUR
250 ETB201.83850 MUR
500 ETB403.67700 MUR
1000 ETB807.35400 MUR
2000 ETB1614.70800 MUR
5000 ETB4036.77000 MUR
10000 ETB8073.54000 MUR