5000 روبية موريشية إلى بير إثيوبي

تحويل MUR إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

5,000 mur
6,122.35 etb

1.00000 MUR = 1.22447 ETB

Mid-market exchange rate at 21:15
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / البر الإثيوبي
1 MUR1.22447 ETB
5 MUR6.12235 ETB
10 MUR12.24470 ETB
20 MUR24.48940 ETB
50 MUR61.22350 ETB
100 MUR122.44700 ETB
250 MUR306.11750 ETB
500 MUR612.23500 ETB
1000 MUR1224.47000 ETB
2000 MUR2448.94000 ETB
5000 MUR6122.35000 ETB
10000 MUR12244.70000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Mauritian Rupee
1 ETB0.81668 MUR
5 ETB4.08342 MUR
10 ETB8.16683 MUR
20 ETB16.33366 MUR
50 ETB40.83415 MUR
100 ETB81.66830 MUR
250 ETB204.17075 MUR
500 ETB408.34150 MUR
1000 ETB816.68300 MUR
2000 ETB1633.36600 MUR
5000 ETB4083.41500 MUR
10000 ETB8166.83000 MUR