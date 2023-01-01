روبية موريشية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل MUR إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٤١٫١٩ bam

1.00000 MUR = 0.04119 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 22:3 UTC
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MUR إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62171.437051.66150.964218.3705
1GBP1.153211.22945102.21.657241.916081.1119221.1853
1USD0.9380.813372183.1271.347951.558480.904417.2315
1INR0.01128390.009784690.012029810.01621550.01874820.01087970.207291

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 MUR0.04119 BAM
5 MUR0.20595 BAM
10 MUR0.41190 BAM
20 MUR0.82381 BAM
50 MUR2.05952 BAM
100 MUR4.11904 BAM
250 MUR10.29760 BAM
500 MUR20.59520 BAM
1000 MUR41.19040 BAM
2000 MUR82.38080 BAM
5000 MUR205.95200 BAM
10000 MUR411.90400 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Mauritian Rupee
1 BAM24.27750 MUR
5 BAM121.38750 MUR
10 BAM242.77500 MUR
20 BAM485.55000 MUR
50 BAM1213.87500 MUR
100 BAM2427.75000 MUR
250 BAM6069.37500 MUR
500 BAM12138.75000 MUR
1000 BAM24277.50000 MUR
2000 BAM48555.00000 MUR
5000 BAM121387.50000 MUR
10000 BAM242775.00000 MUR