1 روبية موريشية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل MUR إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

1 mur
0.04 bam

1.00000 MUR = 0.03893 BAM

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 MUR0.03893 BAM
5 MUR0.19467 BAM
10 MUR0.38934 BAM
20 MUR0.77868 BAM
50 MUR1.94670 BAM
100 MUR3.89339 BAM
250 MUR9.73348 BAM
500 MUR19.46695 BAM
1000 MUR38.93390 BAM
2000 MUR77.86780 BAM
5000 MUR194.66950 BAM
10000 MUR389.33900 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Mauritian Rupee
1 BAM25.68450 MUR
5 BAM128.42250 MUR
10 BAM256.84500 MUR
20 BAM513.69000 MUR
50 BAM1284.22500 MUR
100 BAM2568.45000 MUR
250 BAM6421.12500 MUR
500 BAM12842.25000 MUR
1000 BAM25684.50000 MUR
2000 BAM51369.00000 MUR
5000 BAM128422.50000 MUR
10000 BAM256845.00000 MUR