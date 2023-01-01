باتاكا ماكاوية إلى ليو روماني

تحويل MOP إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
٥٧٨٫٦٠ ron

1.00000 MOP = 0.57860 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 21:45 UTC
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MOP إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436781.66170.964218.3676
1GBP1.1533411.22935102.1921.65711.916521.1120521.1842
1USD0.93820.813438183.1271.347951.558970.904617.232
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621550.01875410.01088210.207297

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / Romanian Leu
1 MOP0.57860 RON
5 MOP2.89300 RON
10 MOP5.78600 RON
20 MOP11.57200 RON
50 MOP28.93000 RON
100 MOP57.86000 RON
250 MOP144.65000 RON
500 MOP289.30000 RON
1000 MOP578.60000 RON
2000 MOP1157.20000 RON
5000 MOP2893.00000 RON
10000 MOP5786.00000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Macanese Pataca
1 RON1.72831 MOP
5 RON8.64155 MOP
10 RON17.28310 MOP
20 RON34.56620 MOP
50 RON86.41550 MOP
100 RON172.83100 MOP
250 RON432.07750 MOP
500 RON864.15500 MOP
1000 RON1728.31000 MOP
2000 RON3456.62000 MOP
5000 RON8641.55000 MOP
10000 RON17283.10000 MOP