5000 باتاكا ماكاوية إلى ليو روماني

تحويل MOP إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

5,000 mop
2,842.58 ron

1.00000 MOP = 0.56851 RON

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272264436.98422.55420.2151691.959420.3691910.251178
1 USD3.67291160582.83940.7902957.196751.3560.9226
1 NGN0.002288410.00062305110.05161330.0004923960.004483960.000844860.000574799
1 INR0.04433760.012071519.374810.009540090.08687590.0163690.0111366

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / Romanian Leu
1 MOP0.56851 RON
5 MOP2.84258 RON
10 MOP5.68515 RON
20 MOP11.37030 RON
50 MOP28.42575 RON
100 MOP56.85150 RON
250 MOP142.12875 RON
500 MOP284.25750 RON
1000 MOP568.51500 RON
2000 MOP1137.03000 RON
5000 MOP2842.57500 RON
10000 MOP5685.15000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Macanese Pataca
1 RON1.75897 MOP
5 RON8.79485 MOP
10 RON17.58970 MOP
20 RON35.17940 MOP
50 RON87.94850 MOP
100 RON175.89700 MOP
250 RON439.74250 MOP
500 RON879.48500 MOP
1000 RON1758.97000 MOP
2000 RON3517.94000 MOP
5000 RON8794.85000 MOP
10000 RON17589.70000 MOP