500 ليو روماني إلى باتاكا ماكاوية

تحويل RON إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

500 ron
870.59 mop

1.00000 RON = 1.74118 MOP

Mid-market exchange rate at 15:08
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.073789.34771.467751.652230.9644518.8288
1GBP1.1537411.23865103.0741.693231.906061.1127221.7215
1USD0.931350.807331183.21481.3671.538820.89817.5364
1INR0.01119220.009701770.012017110.01642740.01849210.01079130.210737

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / Macanese Pataca
1 RON1.74118 MOP
5 RON8.70590 MOP
10 RON17.41180 MOP
20 RON34.82360 MOP
50 RON87.05900 MOP
100 RON174.11800 MOP
250 RON435.29500 MOP
500 RON870.59000 MOP
1000 RON1741.18000 MOP
2000 RON3482.36000 MOP
5000 RON8705.90000 MOP
10000 RON17411.80000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Romanian Leu
1 MOP0.57432 RON
5 MOP2.87162 RON
10 MOP5.74323 RON
20 MOP11.48646 RON
50 MOP28.71615 RON
100 MOP57.43230 RON
250 MOP143.58075 RON
500 MOP287.16150 RON
1000 MOP574.32300 RON
2000 MOP1148.64600 RON
5000 MOP2871.61500 RON
10000 MOP5743.23000 RON