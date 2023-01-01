5 ليو روماني إلى باتاكا ماكاوية

تحويل RON إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

5 ron
8.70 mop

1.00000 RON = 1.74092 MOP

Mid-market exchange rate at 15:07
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.073789.34831.467641.652740.964318.8341
1GBP1.153811.2388103.0871.693321.906871.1126121.7302
1USD0.931350.807233183.21531.36691.539290.89817.5413
1INR0.01119220.009700530.01201710.01642610.01849770.01079130.210794

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / Macanese Pataca
1 RON1.74092 MOP
5 RON8.70460 MOP
10 RON17.40920 MOP
20 RON34.81840 MOP
50 RON87.04600 MOP
100 RON174.09200 MOP
250 RON435.23000 MOP
500 RON870.46000 MOP
1000 RON1740.92000 MOP
2000 RON3481.84000 MOP
5000 RON8704.60000 MOP
10000 RON17409.20000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Romanian Leu
1 MOP0.57441 RON
5 MOP2.87205 RON
10 MOP5.74410 RON
20 MOP11.48820 RON
50 MOP28.72050 RON
100 MOP57.44100 RON
250 MOP143.60250 RON
500 MOP287.20500 RON
1000 MOP574.41000 RON
2000 MOP1148.82000 RON
5000 MOP2872.05000 RON
10000 MOP5744.10000 RON