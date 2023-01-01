باتاكا ماكاوية إلى روبية موريشية

تحويل MOP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
5540.05 mur

1.00000 MOP = 5.54005 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:43 UTC
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MOP إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436991.662090.964218.3684
1GBP1.1533411.22935102.1921.657351.916971.1120521.1851
1USD0.93820.813438183.1271.348151.559330.904617.2328
1INR0.0112860.009785480.012029810.0162180.01875840.01088210.207307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / Mauritian Rupee
1 MOP5.54005 MUR
5 MOP27.70025 MUR
10 MOP55.40050 MUR
20 MOP110.80100 MUR
50 MOP277.00250 MUR
100 MOP554.00500 MUR
250 MOP1385.01250 MUR
500 MOP2770.02500 MUR
1000 MOP5540.05000 MUR
2000 MOP11080.10000 MUR
5000 MOP27700.25000 MUR
10000 MOP55400.50000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Macanese Pataca
1 MUR0.18050 MOP
5 MUR0.90252 MOP
10 MUR1.80504 MOP
20 MUR3.61008 MOP
50 MUR9.02520 MOP
100 MUR18.05040 MOP
250 MUR45.12600 MOP
500 MUR90.25200 MOP
1000 MUR180.50400 MOP
2000 MUR361.00800 MOP
5000 MUR902.52000 MOP
10000 MUR1805.04000 MOP