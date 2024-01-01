100 روبية موريشية إلى باتاكا ماكاوية

تحويل MUR إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

100 mur
17.40 mop

1.00000 MUR = 0.17398 MOP

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Macanese Pataca
1 MUR0.17398 MOP
5 MUR0.86989 MOP
10 MUR1.73977 MOP
20 MUR3.47954 MOP
50 MUR8.69885 MOP
100 MUR17.39770 MOP
250 MUR43.49425 MOP
500 MUR86.98850 MOP
1000 MUR173.97700 MOP
2000 MUR347.95400 MOP
5000 MUR869.88500 MOP
10000 MUR1739.77000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Mauritian Rupee
1 MOP5.74789 MUR
5 MOP28.73945 MUR
10 MOP57.47890 MUR
20 MOP114.95780 MUR
50 MOP287.39450 MUR
100 MOP574.78900 MUR
250 MOP1436.97250 MUR
500 MOP2873.94500 MUR
1000 MOP5747.89000 MUR
2000 MOP11495.78000 MUR
5000 MOP28739.45000 MUR
10000 MOP57478.90000 MUR