Makau patacasından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile MOP → MUR çevirin

1.000 mop
5.710,91 mur

1.00000 MOP = 5.71091 MUR

13:02 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561351.074489.2241.454581.652290.94817518.3586
1 GBP1.1680411.25495104.2181.699011.929951.1075121.4437
1 USD0.930750.796844183.04541.353851.537870.8825517.0873
1 INR0.01120770.009595290.012041610.01630250.01851840.01062730.205759

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Mauritius Rupisi
1 MOP5.71091 MUR
5 MOP28.55455 MUR
10 MOP57.10910 MUR
20 MOP114.21820 MUR
50 MOP285.54550 MUR
100 MOP571.09100 MUR
250 MOP1427.72750 MUR
500 MOP2855.45500 MUR
1000 MOP5710.91000 MUR
2000 MOP11421.82000 MUR
5000 MOP28554.55000 MUR
10000 MOP57109.10000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Makau Patakası
1 MUR0.17510 MOP
5 MUR0.87552 MOP
10 MUR1.75103 MOP
20 MUR3.50206 MOP
50 MUR8.75515 MOP
100 MUR17.51030 MOP
250 MUR43.77575 MOP
500 MUR87.55150 MOP
1000 MUR175.10300 MOP
2000 MUR350.20600 MOP
5000 MUR875.51500 MOP
10000 MUR1751.03000 MOP