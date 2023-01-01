باتاكا ماكاوية إلى فورنت مجري

تحويل MOP إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
45176 huf

1.00000 MOP = 45.17610 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 21:39 UTC
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MOP إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436941.661830.964118.368
1GBP1.1533411.22935102.1921.657291.916671.1119321.1847
1USD0.93820.813438183.1271.34811.559090.904517.2324
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621740.01875550.01088090.207302

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / Hungarian Forint
1 MOP45.17610 HUF
5 MOP225.88050 HUF
10 MOP451.76100 HUF
20 MOP903.52200 HUF
50 MOP2258.80500 HUF
100 MOP4517.61000 HUF
250 MOP11294.02500 HUF
500 MOP22588.05000 HUF
1000 MOP45176.10000 HUF
2000 MOP90352.20000 HUF
5000 MOP225880.50000 HUF
10000 MOP451761.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Macanese Pataca
2000 HUF44.27120 MOP
5000 HUF110.67800 MOP
10000 HUF221.35600 MOP
15000 HUF332.03400 MOP
20000 HUF442.71200 MOP
30000 HUF664.06800 MOP
40000 HUF885.42400 MOP
50000 HUF1106.78000 MOP
60000 HUF1328.13600 MOP
100000 HUF2213.56000 MOP
150000 HUF3320.34000 MOP
200000 HUF4427.12000 MOP