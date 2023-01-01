دينار مقدوني إلى روبية سريلانكي

تحويل MKD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
5596.34 lkr

1.00000 MKD = 5.59634 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:9 UTC
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MKD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0660588.61011.437361.661680.9642518.3755
1GBP1.1532711.2294102.1881.65761.91631.1120421.1912
1USD0.938050.813405183.121.34831.558720.904517.237
1INR0.01128540.009785910.012030810.01622110.01875270.01088190.207375

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / روبية سريلانكية
1 MKD5.59634 LKR
5 MKD27.98170 LKR
10 MKD55.96340 LKR
20 MKD111.92680 LKR
50 MKD279.81700 LKR
100 MKD559.63400 LKR
250 MKD1399.08500 LKR
500 MKD2798.17000 LKR
1000 MKD5596.34000 LKR
2000 MKD11192.68000 LKR
5000 MKD27981.70000 LKR
10000 MKD55963.40000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دينار مقدوني
1 LKR0.17869 MKD
5 LKR0.89344 MKD
10 LKR1.78688 MKD
20 LKR3.57376 MKD
50 LKR8.93440 MKD
100 LKR17.86880 MKD
250 LKR44.67200 MKD
500 LKR89.34400 MKD
1000 LKR178.68800 MKD
2000 LKR357.37600 MKD
5000 LKR893.44000 MKD
10000 LKR1786.88000 MKD