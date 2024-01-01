Makedonya dinarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MKD → LKR çevirin

1.000 mkd
5.444,16 lkr

1.00000 MKD = 5.44416 LKR

12:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD119.02311.354150.93121.640821.347151.538340.796908
1 ZAR0.052567710.07118450.04895250.08625430.07081650.08086710.0418916
1 CAD0.73847114.04810.6876851.21170.9948311.136020.588493
1 EUR1.0738520.4281.4541511.7621.446641.651950.85578

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Makedonya dinarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 MKD5.44416 LKR
5 MKD27.22080 LKR
10 MKD54.44160 LKR
20 MKD108.88320 LKR
50 MKD272.20800 LKR
100 MKD544.41600 LKR
250 MKD1361.04000 LKR
500 MKD2722.08000 LKR
1000 MKD5444.16000 LKR
2000 MKD10888.32000 LKR
5000 MKD27220.80000 LKR
10000 MKD54441.60000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Makedonya Dinarı
1 LKR0.18368 MKD
5 LKR0.91842 MKD
10 LKR1.83683 MKD
20 LKR3.67366 MKD
50 LKR9.18415 MKD
100 LKR18.36830 MKD
250 LKR45.92075 MKD
500 LKR91.84150 MKD
1000 LKR183.68300 MKD
2000 LKR367.36600 MKD
5000 LKR918.41500 MKD
10000 LKR1836.83000 MKD