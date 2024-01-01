bin Sri Lanka rupisinden Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile LKR → MKD çevirin

1.000 lkr
188,16 mkd

1,000Sr LKR = 0,1882ден MKD

06:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,18910,1930
Düşük0,18540,1854
Ortalama0,18700,1885
Değişim-0.50%-2.43%
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1 LKR → MKD istatistikleri

LKR → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1891, en düşük 0,1854 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1870 oldu. LKR → MKD kurundaki değişiklik -0.50 değerindeydi.

LKR → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1930, en düşük 0,1854 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1885 oldu. LKR → MKD kurundaki değişiklik -2.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,721,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,5991,1090,6690,9682,659
1 GBP1,2811,7691107,2071,9621,1841,7124,703
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Makedonya Dinarı
1 LKR0,18816 MKD
5 LKR0,94082 MKD
10 LKR1,88163 MKD
20 LKR3,76326 MKD
50 LKR9,40815 MKD
100 LKR18,81630 MKD
250 LKR47,04075 MKD
500 LKR94,08150 MKD
1000 LKR188,16300 MKD
2000 LKR376,32600 MKD
5000 LKR940,81500 MKD
10000 LKR1.881,63000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 MKD5,31453 LKR
5 MKD26,57265 LKR
10 MKD53,14530 LKR
20 MKD106,29060 LKR
50 MKD265,72650 LKR
100 MKD531,45300 LKR
250 MKD1.328,63250 LKR
500 MKD2.657,26500 LKR
1000 MKD5.314,53000 LKR
2000 MKD10.629,06000 LKR
5000 MKD26.572,65000 LKR
10000 MKD53.145,30000 LKR