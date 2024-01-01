250 Makedonya dinarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MKD → LKR çevirin

250 mkd
1.327,39 lkr

1,000ден MKD = 5,310Sr LKR

20:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → LKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,39425,3942
Düşük5,28795,1819
Ortalama5,34665,3040
Değişim0.41%2.40%
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1 MKD → LKR istatistikleri

MKD → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,3942, en düşük 5,2879 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,3466 oldu. MKD → LKR kurundaki değişiklik 0.41 değerindeydi.

MKD → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,3942, en düşük 5,1819 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,3040 oldu. MKD → LKR kurundaki değişiklik 2.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2831,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,17210,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7221,49711,8151,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 MKD5,30957 LKR
5 MKD26,54785 LKR
10 MKD53,09570 LKR
20 MKD106,19140 LKR
50 MKD265,47850 LKR
100 MKD530,95700 LKR
250 MKD1.327,39250 LKR
500 MKD2.654,78500 LKR
1000 MKD5.309,57000 LKR
2000 MKD10.619,14000 LKR
5000 MKD26.547,85000 LKR
10000 MKD53.095,70000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Makedonya Dinarı
1 LKR0,18834 MKD
5 LKR0,94170 MKD
10 LKR1,88339 MKD
20 LKR3,76678 MKD
50 LKR9,41695 MKD
100 LKR18,83390 MKD
250 LKR47,08475 MKD
500 LKR94,16950 MKD
1000 LKR188,33900 MKD
2000 LKR376,67800 MKD
5000 LKR941,69500 MKD
10000 LKR1.883,39000 MKD