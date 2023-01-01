أرياري مدغشقري إلى نيراس نيجيري

تحويل MGA إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mga
169.45 ngn

1.00000 MGA = 0.16945 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:43 UTC
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MGA إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0660588.61011.437621.661680.9643518.3687
1GBP1.153211.22935102.1841.657841.916221.1120921.1824
1USD0.938050.813438183.121.348551.558720.904617.2306
1INR0.01128540.009786310.012030810.01622410.01875270.01088310.207298

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / النيرة النيجيرية
1 MGA0.16945 NGN
5 MGA0.84727 NGN
10 MGA1.69454 NGN
20 MGA3.38908 NGN
50 MGA8.47270 NGN
100 MGA16.94540 NGN
250 MGA42.36350 NGN
500 MGA84.72700 NGN
1000 MGA169.45400 NGN
2000 MGA338.90800 NGN
5000 MGA847.27000 NGN
10000 MGA1694.54000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / أرياري مدغشقر
1 NGN5.90130 MGA
5 NGN29.50650 MGA
10 NGN59.01300 MGA
20 NGN118.02600 MGA
50 NGN295.06500 MGA
100 NGN590.13000 MGA
250 NGN1475.32500 MGA
500 NGN2950.65000 MGA
1000 NGN5901.30000 MGA
2000 NGN11802.60000 MGA
5000 NGN29506.50000 MGA
10000 NGN59013.00000 MGA