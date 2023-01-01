أرياري مدغشقري إلى فرنك سويسري

تحويل MGA إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mga
0.20 chf

1.00000 MGA = 0.00020 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:34 UTC
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MGA إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06688.60591.437771.661730.9643518.3625
1GBP1.1532711.22935102.1841.658091.916371.1121621.1763
1USD0.93810.813438183.121.348751.558850.9046517.2256
1INR0.01128590.009786310.012030810.01622650.01875420.01088370.207238

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / الفرنك السويسري
1 MGA0.00020 CHF
5 MGA0.00100 CHF
10 MGA0.00199 CHF
20 MGA0.00399 CHF
50 MGA0.00997 CHF
100 MGA0.01995 CHF
250 MGA0.04987 CHF
500 MGA0.09974 CHF
1000 MGA0.19948 CHF
2000 MGA0.39896 CHF
5000 MGA0.99741 CHF
10000 MGA1.99482 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / أرياري مدغشقر
1 CHF5012.99000 MGA
5 CHF25064.95000 MGA
10 CHF50129.90000 MGA
20 CHF100259.80000 MGA
50 CHF250649.50000 MGA
100 CHF501299.00000 MGA
250 CHF1253247.50000 MGA
500 CHF2506495.00000 MGA
1000 CHF5012990.00000 MGA
2000 CHF10025980.00000 MGA
5000 CHF25064950.00000 MGA
10000 CHF50129900.00000 MGA