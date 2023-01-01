فرنك قمري إلى نغولتروم بوتاني

تحويل KMF إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
179.10 btn

1.00000 KMF = 0.17910 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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KMF إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066988.69621.436951.659640.964218.3132
1GBP1.1532711.2305102.2971.65731.914131.1119821.1214
1USD0.93730.812678183.13451.346851.555570.903717.1649
1INR0.01127440.009775460.012028710.01620090.01871150.01087030.206471

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / نغولتروم بوتاني
1 KMF0.17910 BTN
5 KMF0.89548 BTN
10 KMF1.79096 BTN
20 KMF3.58192 BTN
50 KMF8.95480 BTN
100 KMF17.90960 BTN
250 KMF44.77400 BTN
500 KMF89.54800 BTN
1000 KMF179.09600 BTN
2000 KMF358.19200 BTN
5000 KMF895.48000 BTN
10000 KMF1790.96000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / فرنك جزر القمر
1 BTN5.58360 KMF
5 BTN27.91800 KMF
10 BTN55.83600 KMF
20 BTN111.67200 KMF
50 BTN279.18000 KMF
100 BTN558.36000 KMF
250 BTN1395.90000 KMF
500 BTN2791.80000 KMF
1000 BTN5583.60000 KMF
2000 BTN11167.20000 KMF
5000 BTN27918.00000 KMF
10000 BTN55836.00000 KMF