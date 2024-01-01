Komor frangından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile KMF → BTN çevirin

1.000 kmf
181,10 btn

1.00000 KMF = 0.18110 BTN

08:56 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550051.0731589.09911.452241.65240.94782518.3131
1 GBP1.1695811.25515104.211.698531.932641.1085621.4189
1 USD0.931850.796718183.02581.353251.539760.8832517.0648
1 INR0.01122350.009596020.012044410.01629920.01854560.01063830.205536

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Komor frangından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KMF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KMF → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Komor frangı için en iyi döviz çiftleri

KMF → USD

KMF → EUR

KMF → GBP

KMF → INR

KMF → JPY

KMF → RUB

KMF → AUD

KMF → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Komor Frangı / Bhutan Ngultrumu
1 KMF0.18110 BTN
5 KMF0.90551 BTN
10 KMF1.81103 BTN
20 KMF3.62206 BTN
50 KMF9.05515 BTN
100 KMF18.11030 BTN
250 KMF45.27575 BTN
500 KMF90.55150 BTN
1000 KMF181.10300 BTN
2000 KMF362.20600 BTN
5000 KMF905.51500 BTN
10000 KMF1811.03000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Komor Frangı
1 BTN5.52173 KMF
5 BTN27.60865 KMF
10 BTN55.21730 KMF
20 BTN110.43460 KMF
50 BTN276.08650 KMF
100 BTN552.17300 KMF
250 BTN1380.43250 KMF
500 BTN2760.86500 KMF
1000 BTN5521.73000 KMF
2000 BTN11043.46000 KMF
5000 BTN27608.65000 KMF
10000 BTN55217.30000 KMF