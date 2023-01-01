دولار جامايكي إلى ريال عماني

تحويل JMD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٢٫٤٧٨ omr

1.00000 JMD = 0.00248 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:20 UTC
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JMD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066388.64631.438011.661160.963418.3099
1GBP1.1532711.2297102.231.658371.915721.1110621.1157
1USD0.93780.813206183.13451.34861.557880.903317.1714
1INR0.01128080.009781820.012028710.01622190.01873920.01086550.20655

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / الريال العماني
1 JMD0.00248 OMR
5 JMD0.01239 OMR
10 JMD0.02478 OMR
20 JMD0.04956 OMR
50 JMD0.12390 OMR
100 JMD0.24781 OMR
250 JMD0.61952 OMR
500 JMD1.23904 OMR
1000 JMD2.47807 OMR
2000 JMD4.95614 OMR
5000 JMD12.39035 OMR
10000 JMD24.78070 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار جامايكي
1 OMR403.54000 JMD
5 OMR2017.70000 JMD
10 OMR4035.40000 JMD
20 OMR8070.80000 JMD
50 OMR20177.00000 JMD
100 OMR40354.00000 JMD
250 OMR100885.00000 JMD
500 OMR201770.00000 JMD
1000 OMR403540.00000 JMD
2000 OMR807080.00000 JMD
5000 OMR2017700.00000 JMD
10000 OMR4035400.00000 JMD