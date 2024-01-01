Jamaika dolarından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile JMD → OMR çevirin

1.000 jmd
2,464 omr

1.00000 JMD = 0.00246 OMR

07:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855291.0737589.1451.454131.653070.9493618.3302
1 GBP1.1691911.25545104.231.700191.93281.1099921.432
1 USD0.93130.796527183.02211.354251.539530.8841517.0712
1 INR0.01121770.009594160.01204510.01631190.01854360.01064960.205622

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Jamaika dolarından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Umman Riyali
1 JMD0.00246 OMR
5 JMD0.01232 OMR
10 JMD0.02464 OMR
20 JMD0.04928 OMR
50 JMD0.12320 OMR
100 JMD0.24641 OMR
250 JMD0.61602 OMR
500 JMD1.23204 OMR
1000 JMD2.46408 OMR
2000 JMD4.92816 OMR
5000 JMD12.32040 OMR
10000 JMD24.64080 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Jamaika Doları
1 OMR405.83100 JMD
5 OMR2029.15500 JMD
10 OMR4058.31000 JMD
20 OMR8116.62000 JMD
50 OMR20291.55000 JMD
100 OMR40583.10000 JMD
250 OMR101457.75000 JMD
500 OMR202915.50000 JMD
1000 OMR405831.00000 JMD
2000 OMR811662.00000 JMD
5000 OMR2029155.00000 JMD
10000 OMR4058310.00000 JMD