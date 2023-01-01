Ямайские доллары в оманские риалы

Сконвертируйте JMD в OMR по реальному обменному курсу

1000 jmd
2.492 omr

1.00000 JMD = 0.00249 OMR

Среднерыночный курс в 17:32 UTC
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График изменения обменного курса JMD к OMR

1 мин. назад 1 JMD → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85971.0728588.92851.454571.671110.956718.5042
1GBP1.163211.24805103.4511.692111.9441.1128321.526
1USD0.93210.80125182.891.35581.557630.8917517.2477
1INR0.0112450.009666420.012064210.01635660.01879160.01075820.208079

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Как произвести расчет конвертации из ямайских долларов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JMD из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JMD в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for ямайский доллар

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Обменные курсы Ямайский доллар / Оманский риал
1 JMD0.00249 OMR
5 JMD0.01246 OMR
10 JMD0.02492 OMR
20 JMD0.04984 OMR
50 JMD0.12459 OMR
100 JMD0.24919 OMR
250 JMD0.62297 OMR
500 JMD1.24594 OMR
1000 JMD2.49188 OMR
2000 JMD4.98376 OMR
5000 JMD12.45940 OMR
10000 JMD24.91880 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Ямайский доллар
1 OMR401.30400 JMD
5 OMR2006.52000 JMD
10 OMR4013.04000 JMD
20 OMR8026.08000 JMD
50 OMR20065.20000 JMD
100 OMR40130.40000 JMD
250 OMR100326.00000 JMD
500 OMR200652.00000 JMD
1000 OMR401304.00000 JMD
2000 OMR802608.00000 JMD
5000 OMR2006520.00000 JMD
10000 OMR4013040.00000 JMD