2 000 оманских риалов в ямайские доллары

Сконвертируйте OMR в JMD по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = J$411,0 JMD

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса OMR к JMD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

JMD
1 OMR в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий411,7780411,7780
Низкий409,2770406,1790
В среднем410,5290408,7115
Изменение0.34%0.90%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 OMR к JMD

За последние 30 дней максимальный курс OMR к JMD составил 411,7780, а минимальный — 409,2770. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 410,5290. Изменение курса OMR к JMD в процентном соотношении составило 0.34.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к JMD составил 411,7780, а минимальный — 406,1790. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 408,7115. Изменение курса OMR к JMD в процентном соотношении составило 0.90.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график OMR к JMD

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Ямайский доллар
1 OMR410,99600 JMD
5 OMR2 054,98000 JMD
10 OMR4 109,96000 JMD
20 OMR8 219,92000 JMD
50 OMR20 549,80000 JMD
100 OMR41 099,60000 JMD
250 OMR102 749,00000 JMD
500 OMR205 498,00000 JMD
1000 OMR410 996,00000 JMD
2000 OMR821 992,00000 JMD
5000 OMR2 054 980,00000 JMD
10000 OMR4 109 960,00000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Оманский риал
1 JMD0,00243 OMR
5 JMD0,01217 OMR
10 JMD0,02433 OMR
20 JMD0,04866 OMR
50 JMD0,12166 OMR
100 JMD0,24331 OMR
250 JMD0,60828 OMR
500 JMD1,21656 OMR
1000 JMD2,43311 OMR
2000 JMD4,86622 OMR
5000 JMD12,16555 OMR
10000 JMD24,33110 OMR