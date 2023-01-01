5 دولار جامايكي إلى ريال عماني

تحويل JMD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

٥ jmd
٠٫٠١٢ omr

1.00000 JMD = 0.00247 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

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JMD إلى SGD

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JMD إلى ZAR

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JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / الريال العماني
1 JMD0.00247 OMR
5 JMD0.01235 OMR
10 JMD0.02470 OMR
20 JMD0.04940 OMR
50 JMD0.12350 OMR
100 JMD0.24701 OMR
250 JMD0.61752 OMR
500 JMD1.23504 OMR
1000 JMD2.47009 OMR
2000 JMD4.94018 OMR
5000 JMD12.35045 OMR
10000 JMD24.70090 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار جامايكي
1 OMR404.84400 JMD
5 OMR2024.22000 JMD
10 OMR4048.44000 JMD
20 OMR8096.88000 JMD
50 OMR20242.20000 JMD
100 OMR40484.40000 JMD
250 OMR101211.00000 JMD
500 OMR202422.00000 JMD
1000 OMR404844.00000 JMD
2000 OMR809688.00000 JMD
5000 OMR2024220.00000 JMD
10000 OMR4048440.00000 JMD