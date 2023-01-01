دولار جامايكي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل JMD إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
667.91 cve

1.00000 JMD = 0.66791 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 15:54 UTC
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JMD إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066588.66291.438181.660440.963518.3041
1GBP1.1532711.23102.2551.658661.914991.1111821.1102
1USD0.937650.813008183.13451.34851.55690.903417.1628
1INR0.01127870.009779430.012028710.01622070.01872750.01086670.206446

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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JMD إلى USD

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JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / اسكودو الرأس الأخضر
1 JMD0.66791 CVE
5 JMD3.33955 CVE
10 JMD6.67910 CVE
20 JMD13.35820 CVE
50 JMD33.39550 CVE
100 JMD66.79100 CVE
250 JMD166.97750 CVE
500 JMD333.95500 CVE
1000 JMD667.91000 CVE
2000 JMD1335.82000 CVE
5000 JMD3339.55000 CVE
10000 JMD6679.10000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار جامايكي
1 CVE1.49721 JMD
5 CVE7.48605 JMD
10 CVE14.97210 JMD
20 CVE29.94420 JMD
50 CVE74.86050 JMD
100 CVE149.72100 JMD
250 CVE374.30250 JMD
500 CVE748.60500 JMD
1000 CVE1497.21000 JMD
2000 CVE2994.42000 JMD
5000 CVE7486.05000 JMD
10000 CVE14972.10000 JMD