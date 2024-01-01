Jamaika dolarından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile JMD → CVE çevirin

1.000 jmd
660,26 cve

1.00000 JMD = 0.66026 CVE

07:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854891.0737589.14241.45381.652180.94918518.3321
1 GBP1.1697411.25595104.2691.700491.932531.110321.4428
1 USD0.931350.79621183.01971.353951.53870.8840517.073
1 INR0.0112180.009590620.012045310.01630880.01853410.01064870.20565

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Jamaika dolarından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

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JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Cape Verde Escudosu
1 JMD0.66026 CVE
5 JMD3.30130 CVE
10 JMD6.60260 CVE
20 JMD13.20520 CVE
50 JMD33.01300 CVE
100 JMD66.02600 CVE
250 JMD165.06500 CVE
500 JMD330.13000 CVE
1000 JMD660.26000 CVE
2000 JMD1320.52000 CVE
5000 JMD3301.30000 CVE
10000 JMD6602.60000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Jamaika Doları
1 CVE1.51455 JMD
5 CVE7.57275 JMD
10 CVE15.14550 JMD
20 CVE30.29100 JMD
50 CVE75.72750 JMD
100 CVE151.45500 JMD
250 CVE378.63750 JMD
500 CVE757.27500 JMD
1000 CVE1514.55000 JMD
2000 CVE3029.10000 JMD
5000 CVE7572.75000 JMD
10000 CVE15145.50000 JMD