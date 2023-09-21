كونا كرواتية إلى فرنك سويسري

تحويل HRK إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
١٢٨٫٦٢ chf

1.00000 HRK = 0.12862 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 13:53 UTC
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HRK إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868051.064788.53261.438731.663590.964318.3209
1GBP1.1520111.22655101.9911.657441.916481.1108821.106
1USD0.939250.815295183.15261.35131.56250.9057517.2076
1INR0.01129530.00980480.012026110.01625080.01879080.01089260.20694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / الفرنك السويسري
1 HRK0.12862 CHF
5 HRK0.64309 CHF
10 HRK1.28618 CHF
20 HRK2.57236 CHF
50 HRK6.43090 CHF
100 HRK12.86180 CHF
250 HRK32.15450 CHF
500 HRK64.30900 CHF
1000 HRK128.61800 CHF
2000 HRK257.23600 CHF
5000 HRK643.09000 CHF
10000 HRK1286.18000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Croatian Kuna
1 CHF7.77494 HRK
5 CHF38.87470 HRK
10 CHF77.74940 HRK
20 CHF155.49880 HRK
50 CHF388.74700 HRK
100 CHF777.49400 HRK
250 CHF1943.73500 HRK
500 CHF3887.47000 HRK
1000 CHF7774.94000 HRK
2000 CHF15549.88000 HRK
5000 CHF38874.70000 HRK
10000 CHF77749.40000 HRK