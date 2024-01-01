Hırvat kunasından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile HRK → CHF çevirin

1.000 hrk
126,05 chf

1.00000 HRK = 0.12605 CHF

05:31 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853831.0731589.07831.453211.653670.9496718.3373
1 GBP1.1711911.25685104.3271.701961.936741.1122521.4763
1 USD0.931850.79564183.00641.354151.540950.8849517.0874
1 INR0.01122610.009585280.012047310.01631380.01856420.01066120.205856

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Hırvat kunasından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

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HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / İsviçre Frangı
1 HRK0.12605 CHF
5 HRK0.63025 CHF
10 HRK1.26050 CHF
20 HRK2.52100 CHF
50 HRK6.30250 CHF
100 HRK12.60500 CHF
250 HRK31.51250 CHF
500 HRK63.02500 CHF
1000 HRK126.05000 CHF
2000 HRK252.10000 CHF
5000 HRK630.25000 CHF
10000 HRK1260.50000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Hırvat Kunası
1 CHF7.93335 HRK
5 CHF39.66675 HRK
10 CHF79.33350 HRK
20 CHF158.66700 HRK
50 CHF396.66750 HRK
100 CHF793.33500 HRK
250 CHF1983.33750 HRK
500 CHF3966.67500 HRK
1000 CHF7933.35000 HRK
2000 CHF15866.70000 HRK
5000 CHF39666.75000 HRK
10000 CHF79333.50000 HRK