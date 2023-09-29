50 Hırvat kunasından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile HRK → CHF çevirin

50 hrk
6,49 chf

1.00000 HRK = 0.12978 CHF

16:43 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

HRK → CHF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HRK → 0 CHF
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.058287.92041.432111.641380.967118.3984
1GBP1.1540711.2212101.4631.652711.894211.116121.2324
1USD0.9450.818867183.08491.353351.551110.913917.3865
1INR0.01137390.009855780.012035910.01628880.0186690.01099960.209262

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hırvat kunasından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hırvat kunası

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Hırvat Kunası / İsviçre Frangı
1 HRK0.12978 CHF
5 HRK0.64888 CHF
10 HRK1.29776 CHF
20 HRK2.59552 CHF
50 HRK6.48880 CHF
100 HRK12.97760 CHF
250 HRK32.44400 CHF
500 HRK64.88800 CHF
1000 HRK129.77600 CHF
2000 HRK259.55200 CHF
5000 HRK648.88000 CHF
10000 HRK1297.76000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Hırvat Kunası
1 CHF7.70560 HRK
5 CHF38.52800 HRK
10 CHF77.05600 HRK
20 CHF154.11200 HRK
50 CHF385.28000 HRK
100 CHF770.56000 HRK
250 CHF1926.40000 HRK
500 CHF3852.80000 HRK
1000 CHF7705.60000 HRK
2000 CHF15411.20000 HRK
5000 CHF38528.00000 HRK
10000 CHF77056.00000 HRK