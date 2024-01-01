5 İsviçre frangından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile CHF → HRK çevirin

5 chf
38,39 hrk

1,000 CHF = 7,678 HRK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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İsviçre frangından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CHF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CHF → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsviçre frangı için en iyi döviz çiftleri

CHF → USD

CHF → EUR

CHF → GBP

CHF → INR

CHF → CAD

CHF → AUD

CHF → JPY

CHF → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Hırvat Kunası
1 CHF7,67826 HRK
5 CHF38,39130 HRK
10 CHF76,78260 HRK
20 CHF153,56520 HRK
50 CHF383,91300 HRK
100 CHF767,82600 HRK
250 CHF1.919,56500 HRK
500 CHF3.839,13000 HRK
1000 CHF7.678,26000 HRK
2000 CHF15.356,52000 HRK
5000 CHF38.391,30000 HRK
10000 CHF76.782,60000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / İsviçre Frangı
1 HRK0,13024 CHF
5 HRK0,65119 CHF
10 HRK1,30238 CHF
20 HRK2,60476 CHF
50 HRK6,51190 CHF
100 HRK13,02380 CHF
250 HRK32,55950 CHF
500 HRK65,11900 CHF
1000 HRK130,23800 CHF
2000 HRK260,47600 CHF
5000 HRK651,19000 CHF
10000 HRK1.302,38000 CHF