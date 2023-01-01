جنيه جبل طارق إلى روبية موريشية
تحويل GIP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى روبية موريشية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Mauritian Rupee
|1 GIP
|55.05350 MUR
|5 GIP
|275.26750 MUR
|10 GIP
|550.53500 MUR
|20 GIP
|1101.07000 MUR
|50 GIP
|2752.67500 MUR
|100 GIP
|5505.35000 MUR
|250 GIP
|13763.37500 MUR
|500 GIP
|27526.75000 MUR
|1000 GIP
|55053.50000 MUR
|2000 GIP
|110107.00000 MUR
|5000 GIP
|275267.50000 MUR
|10000 GIP
|550535.00000 MUR