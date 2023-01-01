جنيه جبل طارق إلى روبية موريشية

تحويل GIP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 gip
55053.50 mur

1.00000 GIP = 55.05350 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:5 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

GIP إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 MUR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.063488.37261.436761.661820.962918.2438
1GBP1.153211.22635101.9141.656921.916471.1104221.0394
1USD0.94040.815428183.10381.35111.562740.905517.1561
1INR0.01131570.009812160.012033110.0162580.01880470.0108960.206442

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for باوند جبل طارق

GIP إلى USD

GIP إلى EUR

GIP إلى GBP

GIP إلى INR

GIP إلى JPY

GIP إلى RUB

GIP إلى AUD

GIP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Mauritian Rupee
1 GIP55.05350 MUR
5 GIP275.26750 MUR
10 GIP550.53500 MUR
20 GIP1101.07000 MUR
50 GIP2752.67500 MUR
100 GIP5505.35000 MUR
250 GIP13763.37500 MUR
500 GIP27526.75000 MUR
1000 GIP55053.50000 MUR
2000 GIP110107.00000 MUR
5000 GIP275267.50000 MUR
10000 GIP550535.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه جبل طارق
1 MUR0.01816 GIP
5 MUR0.09082 GIP
10 MUR0.18164 GIP
20 MUR0.36328 GIP
50 MUR0.90821 GIP
100 MUR1.81642 GIP
250 MUR4.54105 GIP
500 MUR9.08210 GIP
1000 MUR18.16420 GIP
2000 MUR36.32840 GIP
5000 MUR90.82100 GIP
10000 MUR181.64200 GIP