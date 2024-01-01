5000 جنيه جبل طارق إلى روبية موريشية

تحويل GIP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 gip
289,293.50 mur

1.00000 GIP = 57.85870 MUR

Mid-market exchange rate at 21:58
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539051.0832589.78291.461851.649660.95343518.5416
1 GBP1.1710911.26775105.0751.710831.930631.1165621.6996
1 USD0.92320.788799182.88291.34951.522880.879917.1166
1 INR0.0111380.009517030.012065210.0162820.01837390.01061620.206515

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for باوند جبل طارق

GIP إلى USD

GIP إلى EUR

GIP إلى GBP

GIP إلى INR

GIP إلى JPY

GIP إلى RUB

GIP إلى AUD

GIP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Mauritian Rupee
1 GIP57.85870 MUR
5 GIP289.29350 MUR
10 GIP578.58700 MUR
20 GIP1157.17400 MUR
50 GIP2892.93500 MUR
100 GIP5785.87000 MUR
250 GIP14464.67500 MUR
500 GIP28929.35000 MUR
1000 GIP57858.70000 MUR
2000 GIP115717.40000 MUR
5000 GIP289293.50000 MUR
10000 GIP578587.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه جبل طارق
1 MUR0.01728 GIP
5 MUR0.08642 GIP
10 MUR0.17284 GIP
20 MUR0.34567 GIP
50 MUR0.86418 GIP
100 MUR1.72835 GIP
250 MUR4.32088 GIP
500 MUR8.64175 GIP
1000 MUR17.28350 GIP
2000 MUR34.56700 GIP
5000 MUR86.41750 GIP
10000 MUR172.83500 GIP