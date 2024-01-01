10 جنيه جبل طارق إلى روبية موريشية

تحويل GIP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

10 gip
578.82 mur

1.00000 GIP = 57.88150 MUR

Mid-market exchange rate at 21:56
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539051.0832589.78311.461851.649410.95343518.5416
1 GBP1.1710911.26825105.1161.71151.93111.1165621.7081
1 USD0.92320.788488182.88311.34951.522650.8817.1166
1 INR0.0111380.009513260.012065210.0162820.0183710.01061740.206515

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Mauritian Rupee
1 GIP57.88150 MUR
5 GIP289.40750 MUR
10 GIP578.81500 MUR
20 GIP1157.63000 MUR
50 GIP2894.07500 MUR
100 GIP5788.15000 MUR
250 GIP14470.37500 MUR
500 GIP28940.75000 MUR
1000 GIP57881.50000 MUR
2000 GIP115763.00000 MUR
5000 GIP289407.50000 MUR
10000 GIP578815.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه جبل طارق
1 MUR0.01728 GIP
5 MUR0.08638 GIP
10 MUR0.17277 GIP
20 MUR0.34553 GIP
50 MUR0.86383 GIP
100 MUR1.72767 GIP
250 MUR4.31917 GIP
500 MUR8.63835 GIP
1000 MUR17.27670 GIP
2000 MUR34.55340 GIP
5000 MUR86.38350 GIP
10000 MUR172.76700 GIP