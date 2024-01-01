250 روبية موريشية إلى جنيه جبل طارق

تحويل MUR إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

250 mur
4.26 gip

1.00000 MUR = 0.01705 GIP

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه جبل طارق
1 MUR0.01705 GIP
5 MUR0.08526 GIP
10 MUR0.17052 GIP
20 MUR0.34105 GIP
50 MUR0.85262 GIP
100 MUR1.70524 GIP
250 MUR4.26310 GIP
500 MUR8.52620 GIP
1000 MUR17.05240 GIP
2000 MUR34.10480 GIP
5000 MUR85.26200 GIP
10000 MUR170.52400 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Mauritian Rupee
1 GIP58.64290 MUR
5 GIP293.21450 MUR
10 GIP586.42900 MUR
20 GIP1172.85800 MUR
50 GIP2932.14500 MUR
100 GIP5864.29000 MUR
250 GIP14660.72500 MUR
500 GIP29321.45000 MUR
1000 GIP58642.90000 MUR
2000 GIP117285.80000 MUR
5000 GIP293214.50000 MUR
10000 GIP586429.00000 MUR