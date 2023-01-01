جنيه جبل طارق إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل GIP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٤٬٦٩٧٫٨٥ ils

1.00000 GIP = 4.69785 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 12:8 UTC
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GIP إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 ILS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.063388.35751.436621.66180.962818.2384
1GBP1.1531411.22615101.891.656651.916311.1102421.0317
1USD0.940450.815561183.09741.35111.562870.905517.1526
1INR0.01131770.009814520.012034110.01625920.01880760.01089690.206416

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Israeli New Sheqel
1 GIP4.69785 ILS
5 GIP23.48925 ILS
10 GIP46.97850 ILS
20 GIP93.95700 ILS
50 GIP234.89250 ILS
100 GIP469.78500 ILS
250 GIP1174.46250 ILS
500 GIP2348.92500 ILS
1000 GIP4697.85000 ILS
2000 GIP9395.70000 ILS
5000 GIP23489.25000 ILS
10000 GIP46978.50000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / جنيه جبل طارق
1 ILS0.21286 GIP
5 ILS1.06431 GIP
10 ILS2.12863 GIP
20 ILS4.25726 GIP
50 ILS10.64315 GIP
100 ILS21.28630 GIP
250 ILS53.21575 GIP
500 ILS106.43150 GIP
1000 ILS212.86300 GIP
2000 ILS425.72600 GIP
5000 ILS1064.31500 GIP
10000 ILS2128.63000 GIP