Cebelitarık lirasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile GIP → ILS çevirin

1.000 gip
4.584,59 ils

1.00000 GIP = 4.58459 ILS

03:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853571.0725589.03071.452611.653770.9497718.3363
1 GBP1.1715511.25655104.3041.701811.937481.112721.482
1 USD0.932350.79583183.00841.354351.54190.885517.096
1 INR0.01123210.009587340.01204710.01631580.01857520.01066760.205955

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Cebelitarık lirasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cebelitarık lirası için en iyi döviz çiftleri

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GIP → JPY

GIP → RUB

GIP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Yeni İsrail Şekeli
1 GIP4.58459 ILS
5 GIP22.92295 ILS
10 GIP45.84590 ILS
20 GIP91.69180 ILS
50 GIP229.22950 ILS
100 GIP458.45900 ILS
250 GIP1146.14750 ILS
500 GIP2292.29500 ILS
1000 GIP4584.59000 ILS
2000 GIP9169.18000 ILS
5000 GIP22922.95000 ILS
10000 GIP45845.90000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Cebelitarık Lirası
1 ILS0.21812 GIP
5 ILS1.09061 GIP
10 ILS2.18122 GIP
20 ILS4.36244 GIP
50 ILS10.90610 GIP
100 ILS21.81220 GIP
250 ILS54.53050 GIP
500 ILS109.06100 GIP
1000 ILS218.12200 GIP
2000 ILS436.24400 GIP
5000 ILS1090.61000 GIP
10000 ILS2181.22000 GIP